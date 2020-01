Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : attend l'autorisation de l'UE pour le projet Embraer Cercle Finance • 29/01/2020 à 13:04









(CercleFinance.com) - Boeing et Embraer saluent l'approbation du régulateur brésilien pour la création de leur coentreprise. 'La décision deviendra définitive dans les 15 prochains jours à moins qu'une révision ne soit demandée par les commissaires de l'ACMÉ' précise le groupe. Ce projet de coentreprise a maintenant reçu l'autorisation inconditionnelle de toutes les juridictions réglementaires à l'exception de la Commission européenne, qui continue d'évaluer l'accord. Une autorisation inconditionnelle a maintenant été accordée au Brésil, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, au Monténégro, en Colombie et au Kenya. 'Cette dernière autorisation est une nouvelle approbation de notre coentreprise, qui apportera une plus grande concurrence, une meilleure valeur pour nos clients et des opportunités pour nos employés', a déclaré Marc Allen, président d'Embraer Partnership & Group Operations. 'Cela profitera non seulement à nos clients, mais permettra également la croissance d'Embraer et de l'industrie aéronautique brésilienne dans son ensemble.' a déclaré Francisco Gomes Neto, président-directeur général d'Embraer.

