Boeing: Atlas Air Worldwide commande quatre 777 Freighters information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - Boeing annonce aujourd'hui que la compagnie Atlas Air Worldwide, spécialiste mondial du fret aérien, lui a passé commande de quatre 777 Freighters.



' Ces nouveaux 777 Freighters vont offrir à Atlas plus de capacité, d'efficacité énergétique et de flexibilité opérationnelle', a déclaré Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.



L'avionneur assure d'ailleurs que le 777 Freighter est l'appareil ' le plus grand ', ' avec le plus grand rayon d'action ', ' le moins cher ', ' le plus fiable ' et qu'il offre en outre une consommation et des émisions de CO2 réduites par rapport aux avions précédents.



Selon les prévisions de Boeing, la flotte mondiale d'avions cargos devrait augmenter de 70% au cours des 20 prochaines années, portée par l'essor du commerce électronique mondial et par l'évolution des chaines d'approvisionnement.