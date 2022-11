Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Artemis I en route pour l'orbite lunaire information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Boeing annonce le décollage cette nuit, depuis le Kennedy Space Center, de la mission Artemis I de la NASA, propulsée un étage central construit par Boeing.



Après un peu plus de 8 minutes, l'étage central a terminé sa mission et s'est séparé de l'étage supérieur de la fusée, envoyant le vaisseau spatial Orion de la NASA pour son premier voyage autour de la lune.



'Pour la première fois depuis 50 ans, les Etats-Unis disposent d'une capacité de lancement d'objets super-lourds dans l'espace', a déclaré en substance Jim Chilton, vice-président senior de la division Space and Launch de Boeing.



Baptisée Artemis I, cette mission constitue une première étape sur le chemin du retour des humains dans l'exploration spatiale.

Boeing ajoute que la fusée qui permettra de lancer un équipage sur la lune est actuellement en cours de productiob? a sur la lune dansqieqes années . Première fusée à lancer l'équipage sur la Lune actuellement en production







