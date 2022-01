Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: appel du pied à Berlin pour les avions de combat information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi qu'il avait l'intention de renforcer ses liens avec les entreprises industrielles allemandes après que Berlin a fait part de son intérêt pour ses avions de combat.



Le groupe américain dit avoir lancé auprès d'une dizaine de sociétés germaniques un appel d'offres portant sur le développement, la fabrication et la maintenance des appareils F/A-18 Super Hornet et EA-18G Growler que l'armée allemande envisagerait d'acquérir.



Dans son communiqué, Boeing assure vouloir faire jouer un rôle 'significatif' à ses partenaires allemands en matière de fourniture de matériel de support, de logistique, de pièces détachées et de formation.



Le groupe dit aussi vouloir associer les entreprises allemandes à la conception du système de brouillage de prochaine génération devant équiper l'EA-18G Growler.





