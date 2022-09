Boeing: anticipe une forte croissance du marché Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 10:30

(CercleFinance.com) - Boeing anticipe un doublement du trafic passagers et de la flotte commerciale dans la région du Moyen-Orient au cours des deux prochaines décennies, a indiqué hier l'avionneur dans le cadre du Boeing Commercial Market Outlook (CMO) 2022, une prévision de la demande sur 20 ans.



'Les transporteurs du Moyen-Orient ont réussi à surmonter les défis posés par la pandémie en ajustant leurs modèles commerciaux et en augmentant l'utilisation des cargos pour maximiser les revenus. À l'avenir, la flotte de la région devrait compter 3 400 appareils afin de répondre à la croissance du marché des passagers et à la demande de fret', a déclaré Boeing.



Selon l'avionneur, la région devra s'équiper d'une flotte polyvalente qui réponde aux exigences des modèles commerciaux des compagnies aériennes et du fret aérien.



Les prévisions indiquent que les compagnies aériennes du Moyen-Orient auront besoin de 2 980 nouveaux avions d'une valeur totale de 765 milliards de dollars afin de desservir les passagers et le commerce. Un tiers de ces appareils permettra de remplacer les modèles les plus anciens, tandis que le reste contribuera à la hausse des transports de passagers et de fret.