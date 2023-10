Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: anticipe la croissance du marché en Asie du Nord-Est information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 12:06









(CercleFinance.com) - Boeing estime que transport aérien en Asie du Nord-Est, tiré par la proximité des marchés émergents de la région Asie-Pacifique, connaîtra au cours des 20 prochaines années une croissance supérieure à la croissance économique régionale.



Cette projection fait partie du Commercial Market Outlook (CMO), la prévision annuelle à long terme de Boeing concernant la demande d'avions commerciaux et de services associés.



Boeing s'attend à une croissance annuelle du trafic passagers de 5,9 % dans la région, dépassant le taux de croissance économique annuel de 1,2 % de la région au cours des deux prochaines décennies.



Selon l'avionneur le marché de l'Asie du Nord-Est devrait recevoir 1350 nouveaux avions d'ici 2042, avec 70 % de la flotte actuelle remplacée par de nouveaux avions plus économes en carburant, ce qui améliorera la durabilité et la compétitivité des compagnies aériennes de la région.



Boeing estime que les gros-porteurs représenteront 40% des livraisons d'avions de passagers, contre une moyenne mondiale de 17%, que la flotte de monocouloirs de la région va presque doubler, passant de 500 avions à 920 et que la demande de personnel aéronautique s'élèvera à 90 000 nouveaux professionnels - 23 000 pilotes, 28 000 techniciens et 39 000 membres d'équipage de cabine.







Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.04%