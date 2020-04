Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing annonce une annulation de 75 exemplaires du 737 MAX Reuters • 14/04/2020 à 18:23









14 avril (Reuters) - Boeing BA.N a annoncé mardi une nouvelle annulation de commandes de 75 exemplaires de son 737 MAX, dont la production est suspendue depuis janvier à la suite de deux accidents meurtriers en Indonésie et en Ethiopie en 2018 et 2019. L'avionneur américain, qui fait face au bouleversement du transport aérien provoqué par l'épidémie du coronavirus, avait déjà subi au début du mois une annulation d'une commande de 75 737 MAX de la part d'Avolon, le troisième acteur mondial du marché de la location d'avions de ligne. Les nouvelles annulations proviennent de plusieurs acheteurs, notamment le groupe brésilien GOL GOLL4.SA , qui annulé 34 des 135 appareils commandés. Boeing, qui n'a plus livré de 737 MAX depuis 13 mois, a déclaré avoir livré 50 avions au premier trimestre, contre 149 un an plus tôt, soit le niveau le plus bas depuis 1984 pour un premier trimestre. (David Shepardson, Rachit Vats et Tim Hepher; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.