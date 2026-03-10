Boeing annonce que des défauts de câblage pourraient retarder les livraisons du premier trimestre des avions 737 MAX

Boeing BA.N a annoncé mardi que les livraisons au premier trimestre de son avion à fuselage étroit 737 MAX pourraient être retardées en raison de défauts de câblage, dernier accroc en date pour le constructeur d'avions en difficulté dont le directeur général Kelly Ortberg cherche à redorer le blason.

"Notre programme 737 est en train d'effectuer des travaux sur un groupe d'avions pour réparer des fils qui présentent de petites rayures dues à une erreur d'usinage", a déclaré Boeing, ajoutant que la production de ses nouveaux jets MAX se poursuivait au rythme actuel.

Le constructeur a déclaré que tous les avions 737 MAX en service peuvent continuer à fonctionner en toute sécurité et qu'il ne s'attendait pas à ce que ce problème ait un impact sur le nombre total de livraisons en fin d'année.

L'annonce intervient après que la société a déclaré mardi qu'elle avait livré 51 jets en février - le total le plus élevé pour le mois depuis 2018 et une augmentation par rapport à 46 en janvier.