Boeing annonce le début des travaux d'agrandissement de Charleston pour augmenter la production du 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a commencé les travaux d'agrandissement de son site de Charleston, en Caroline du Sud, afin d'augmenter la production de son biréacteur 787, a annoncé l'avionneur vendredi.