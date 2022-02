Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: ANA prolonge un contrat sur 5 ans information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé au salon aéronautique de Singapour qu'All Nippon Airways (ANA) a signé une prolongation de cinq ans de son contrat avec Boeing Maintenance Performance Toolbox.



Le transporteur japonais utilise la solution numérique de Boeing depuis huit ans pour gérer les informations de maintenance de l'ensemble de sa flotte d'avions et de moteurs.



' Maintenance Performance Toolbox permet aux opérateurs de simplifier leurs opérations de maintenance en leur permettant de gérer, distribuer, traiter et visualiser la documentation de maintenance dans un format numérique via une interface unique ' indique le groupe.



Près de 350 exploitants d'avions et leurs prestataires MRO font confiance actuellement à Maintenance Performance Toolbox pour soutenir leurs opérations d'ingénierie et de maintenance.





