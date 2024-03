Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: American Airlines commande 85 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - American s'engage sur une commande de 115 exemplaires du modèle 737-10, ce qui comprend une nouvelle commande de 85 avions et une conversion d'une commande précédente de 30 exemplaires de la variante plus petite du 737-8.



La compagnie aérienne annonce également des options d'achat de 75 biréacteurs 737-10 supplémentaires à l'avenir.



Grâce à cet accord, American va plus que doubler son carnet de commandes de 737 MAX, passant d'environ 70 avions à plus de 150. Le 737-10 viendra compléter la flotte actuelle d'avions 737-8 d'American pour répondre efficacement à la demande croissante de voyages.



'Au cours de la dernière décennie, nous avons investi massivement pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est la plus grande et la plus jeune parmi les opérateurs de réseau américains', a déclaré le DG d'American, Robert Isom.



' Ces commandes continueront d'alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record à nos clients.'





