Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Allegiant commande 50 737 MAX, option sur 50 autres information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi que la compagnie low-cost américaine Allegiant Air lui avait passé commande de 50 appareils 737 MAX, avec une option portant sur 50 avions supplémentaires.



Le choix d'Allegiant s'est porté sur les modèles 737-7 et 737-8-200, deux monocouloirs qui devraient lui permettre d'alléger sa facture de carburant d'environ 20%, selon l'avionneur.



Sur la base des prix catalogue, le contrat représente une valeur totale de dix milliards de dollars, si l'on tient compte des appareils pris en option.



Allegiant, une compagnie à bas coûts basée à Las Vegas, exploite pour l'instant une flotte composée de 108 Airbus A319 et A320.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.72%