Boeing: All Nippon Airways 1er client d'Insight Accelerator information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - Boeing a fait savoir ce matin que la compagnie All Nippon Airways (ANA) serait le client de lancement de son Insight Accelerator (IA), une nouvelle solution numérique basée sur le cloud utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et éviter les interruptions de service à fort impact.



Si les dernières générations d'avions commerciaux génèrent une grande quantité de données de vol, de nombreux opérateurs ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour gérer et exploiter ces informations, indique Boeing.



Dans ce contexte, l'avionneur met en avant sa solution Insight Accelerator dont les algorithmes permettent de trier, détecter et signaler d'éventuelles anomalies. Grâce à cet outil, les compagnies aériennes ont la possibilité de mettre en place des mesures proactives de maintenance, de réparation, et d'éviter au maximum les retards.



'Il existe de nombreux produits sur le marché pour l'analyse des données de vol, mais Insight Accelerator est l'outil le plus efficace pour nos opérations aériennes', souligne Manubu Tono, responsable de la planification et de l'administration chez All Nippon Airways.



'Il s'agit d'une solution facile à utiliser qui apportera de la valeur aux compagnies aériennes dès le premier jour', assure de son côté Boeing.