Boeing: Akasa Air confirme la commande de 150 737 MAX

(CercleFinance.com) - Akasa Air a annoncé une commande ferme de 150 Boeing 737 MAX à l'occasion de WINGS India 2024, le plus grand événement de l'aviation civile d'Asie qui se tient à Hyderabad cette semaine.



La compagnie confirme ainsi les informations d'Air Journal du 6 janvier qui avait annoncé qu'Akasa Air était sur le point de passer une commande d'environ 150 Boeing 737 MAX.



Cette commande, qui comprend des jets 737 MAX 10 et 737 MAX 8-200, fournira à la compagnie aérienne un flux régulier de livraisons d'avions jusqu'en 2032, permettant les plans d'expansion nationale et internationale de la société.



' Akasa Air devient la seule compagnie aérienne indienne de l'histoire de l'aviation civile à atteindre un carnet de commandes de plus de 200 avions en l'espace de 17 mois. Cette commande historique d'avions témoigne de la solidité financière de la compagnie aérienne et témoigne de la confiance de Boeing dans l'avenir d'Akasa Air ' indique la direction de la compagnie.



S'exprimant lors du salon aéronautique WINGS 2024 à Hyderabad, Vinay Dube, fondateur et PDG d'Akasa Air, a déclaré : ' Cette commande d'avions importante et historique place Akasa sur la voie de devenir l'une des 30 plus grandes compagnies aériennes au monde, d'ici le début de cette décennie '.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.27%