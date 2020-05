Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing-Airbus/Des taxes de l'UE non justifiées, disent les USA à l'OMC Reuters • 07/05/2020 à 02:04









WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont dit mercredi à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'il n'y avait "aucune base valable" permettant à l'Union européenne de surtaxer les importations américaines dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , soulignant avoir respecté les décisions de l'OMC. Cette démarche formelle de Washington a pour objectif de rendre caduque la demande de l'Union auprès de l'OMC qui a pour objectif d'obtenir quelque 10 milliards de dollars annuels via des droits de douane, ont indiqué les services du représentant américain au Commerce (USTR). Dans un communiqué, les services de l'USTR ont affirmé que les Etats-Unis avaient pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les recommandations de l'OMC et rendre "sans fondement" toute volonté européenne de représailles douanières. Washington a reçu en octobre dernier le feu vert de l'OMC pour appliquer des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'UE dans le cadre de cette querelle sur l'aéronautique qui dure depuis plus de 15 ans. Il est attendu que Bruxelles reçoive à son tour l'autorisation d'imposer des tarifs supplémentaires sur des produits américains importés dans l'UE. Un porte-parole d'Airbus a déclaré qu'il appartenait à l'OMC de décider si les Etats-Unis avaient entièrement respecté les recommandations de l'OMC dans le dossier, et que ce processus pourrait s'avérer long. "Cette affirmation de conformité est une revendication, et c'est l'OMC qui doit décider", a dit Clay McConnell à Reuters. (David Lawder, avec Andrea Shalal et David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -4.85% BOEING CO NYSE -2.71%