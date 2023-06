Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Air Niugini commande deux 787-8 Dreamliner information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Air Niugini lui a commandé deux 787-8 Dreamliner afin de soutenir la croissance de sa flotte long-courrier.



Ces appareils permettront à cette compagnie de Papouasie-Nouvelle-Guinée de proposer de nouvelles routes depuis la nation insulaire du Pacifique et d'augmenter la capacité du tourisme récepteur.



'La signature de ce contrat avec Boeing pour l'achat de deux 787 Dreamliners modernes à fuselage large permettra à Air Niugini de développer son réseau à travers l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et de remplir sa mission de première compagnie aérienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, offrant le meilleur service aérien dans la région ', a déclaré Gary Seddon, directeur par intérim d'Air Niugini.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.08%