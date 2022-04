Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Air Lease Corp commande 32 Boeing 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 17:23









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que le loueur d'avions Air Lease Corp (ALC) lui a passé une commande de 32 Boeing 737-8 et 737-9 supplémentaires, afin d'accompagner le redressement du marché du voyage.



'Nous sommes heureux d'annoncer la signature de cet accord d'achat définitif. Nous pensons que les avantages économiques et opérationnels du 737 MAX serviront aussi bien nos clients aériens privilégier les avions modernes et économes en carburant ', a déclaré John L. Plueger, directeur général et président d'Air Lease Corporation.



Cette nouvelle commande, porte à 130 le nombre total de Boeing 737 MAX commandé par ALC.







