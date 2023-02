Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Air India projette d'acheter 230 appareils information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir été choisi par Air India dans le cadre de l'extension de sa future flotte avec des plans d'investissement dans 190 avions 737 MAX, 20 avions 787 Dreamliner et 10 avions 777X.



L'accord entre Boeing et Air India comprend aussi des options pour 50 avions 737 MAX et 20 avions 787-9 supplémentaires.



Une fois finalisée, il s'agira de la plus importante commande de Boeing en Asie du Sud et d'une étape historique dans le partenariat de près de 90 ans de la société aérospatiale avec le transporteur.







