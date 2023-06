Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Air Algérie a confirmé une commande de 737-9 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Boeing et Air Algérie ont confirmé aujourd'hui une commande de huit avions 737-9 au salon du Bourget.



La compagnie aérienne algérienne a également signé un protocole d'accord pour deux 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) afin de répondre à la demande croissante de fret dans la région.



Air Algérie exploite une flotte de plus de 30 avions 737-500, 737-600 et 737-800. L'ajout du 737-9 permet à la compagnie aérienne de transporter plus de passagers, augmentant ainsi la rentabilité de son réseau.



'Le 737-9 est parfaitement adapté au réseau régional d'Air Algérie, lui offrant une capacité et une flexibilité supplémentaires pour fonctionner de manière transparente avec sa flotte de 737 existante', a déclaré Stan Deal, président de Boeing Commercial Airplanes.





