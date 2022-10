Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: aide financière fournie après l'ouragan Ian information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Boeing annonce s'engager à verser deux millions de dollars pour aider au relèvement après sinistre et aux efforts de secours aux populations sur le terrain, à la suite de l'ouragan Ian qui a frappé tout récemment la Floride.



Cet engagement comprend un don de 750.000 dollars à la Volunteer Florida Foundation, l'agence d'État qui gère directement le fonds Florida Disaster Relief, ainsi qu'une subvention de 200.000 dollars à la Croix-Rouge américaine pour les centres d'évacuation.



Les plus d'un million de dollars restants financeront des organisations supplémentaires pour aider les communautés de Floride touchées par des besoins à court et à long terme tels que le nettoyage, les réparations et la reconstruction.





