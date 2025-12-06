Boeing affirme que le plan de prise de participation de Trump ne s'applique pas aux grandes entreprises de défense américaines

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

Le projet du président américain Donald Trump de prendre des participations du gouvernement dans des industries stratégiques ne s'applique pas aux grandes entreprises de défense, a déclaré samedi le chef de l'unité de défense de Boeing, contrairement aux commentaires précédents d'un haut responsable du gouvernement.

"Cela ne s'applique vraiment qu'à la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les petites entreprises qui arrivent sur le marché et pour lesquelles cela pourrait être un moyen de prendre des participations", a déclaré Steve Parker, directeur général de Boeing Defense, Space & Security, lors d'une table ronde au Reagan National Defense Forum, un événement annuel de l'industrie à Simi Valley, en Californie.

"Je ne pense pas que cela s'applique vraiment aux Primes", a ajouté M. Parker, faisant référence aux grands entrepreneurs de la défense tels que Boeing, Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman. En août, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans les grandes entreprises de défense , y compris Lockheed Martin, ce qui a fait grimper les actions de Lockheed, de Boeing et d'autres entreprises de défense. Cette année, l'administration Trump a pris des participations dans le fabricant de puces Intel et dans l'entreprise de terres rares MP Materials, dans le but dedonner la priorité à la sécurité nationaledans des secteurs critiques où la Chine est devenue de plus en plus dominante. M. Trump a déclaré que le gouvernement prendrait des participations dans d'autres entreprises.