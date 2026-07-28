Boeing affiche une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts liés à l'Air Force One

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* La charge liée à l'Air Force One a contribué à la perte nette de 428 millions de dollars enregistrée au deuxième trimestre

* Boeing a maintenu ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel entre 1 et 3 milliards de dollars

* L'action progresse de 4 %, les investisseurs saluant les progrès réalisés en matière d'augmentation de la production

(Ajout de la hausse du cours de l'action au paragraphe 3, des commentaires du directeur général de Boeing et d'informations sur la production aux paragraphes 12 à 14) par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing BA.N a annoncé mardi une perte trimestrielle plus importante que prévu après avoir enregistré une charge de 280 millions de dollars liée à son programme de remplacement de l’Air Force One, qui connaît des difficultés, mais a généré un flux de trésorerie disponible positif grâce à l’accélération de ses plans de redressement.

Cette charge s’explique par la hausse des coûts d’ingénierie nécessaires pour garantir la livraison en 2028 des deux nouveaux avions présidentiels américains, dont la construction a pris du retard, ce qui a contribué à une perte nette de 428 millions de dollars au deuxième trimestre.

Malgré cette charge et une perte plus importante que prévu, le cours de l’action Boeing a progressé de 4 % en milieu de séance, les investisseurs semblant saluer les progrès constants et continus réalisés par Boeing dans l’amélioration de sa production ainsi que l’augmentation de son flux de trésorerie disponible au cours du trimestre. La perte de base par action, de 76 cents, s’est avérée plus importante que la perte moyenne par action de 30 cents attendue par les analystes, selon les données de LSEG, bien qu’elle soit inférieure à la perte de base de 1,24 dollar par action enregistrée au cours de la même période l’année dernière.

Boeing a enregistré un flux de trésorerie disponible de 631 millions de dollars, contre un solde négatif de 200 millions de dollars au deuxième trimestre 2025. Cette amélioration du flux de trésorerie s’explique en partie par des paiements des clients plus élevés que prévu, selon la société. Le constructeur aéronautique américain maintient ses prévisions de flux de trésorerie disponible compris entre 1 et 3 milliards de dollars pour l’année, ce qui constituerait son premier résultat positif depuis 2023, alors qu’il augmente la production de ses avions à fuselage étroit 737 MAX, best-sellers de la marque.

Boeing a également augmenté ses investissements en capital au cours du trimestre par rapport à l’année dernière, en grande partie pour renforcer ses capacités de production du 787 en Caroline du Sud et de ses avions militaires dans la région de Saint-Louis, dans le Missouri.

Le constructeur aéronautique s’emploie également à livrer deux 747-8 destinés à servir d’Air Force One, dans le cadre d’un contrat à prix fixe de 3,9 milliards de dollars signé en 2018, qui accuse désormais quatre ans de retard et un dépassement budgétaire de plus d’un milliard de dollars. Le président américain Donald Trump a accepté un 747-8 offert par le Qatar, qui sert provisoirement d’Air Force One, bien qu’il ait déclaré ce mois-ci que cet appareil serait bientôt envoyé en révision suite à des questions concernant ses dispositifs de sécurité.

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION, AUGMENTATION DES LIVRAISONS Boeing augmente actuellement la production de son best-seller, le 737 MAX, de 42 à 47 appareils par mois. Cette augmentation de la production est essentielle au redressement financier en cours de l’entreprise, après des années de crises qui lui ont laissé une dette nette de près de 26 milliards de dollars et une réputation entachée. L’entreprise vise à passer à 52 appareils par mois d’ici le début de l’année prochaine, puis à 57 appareils par mois. Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, a toutefois averti que passer à 57 appareils par mois exigerait de meilleures performances de la part des fournisseurs. Il a ajouté que Boeing devra veiller à augmenter en douceur la production des pièces clés, telles que l’assemblage des ailes des 737. Concernant ses 787, M. Ortberg a déclaré que les livraisons de moteurs par GE Aerospace GE.N restaient le facteur déterminant pour porter la production à 10 appareils par mois, et que le constructeur aéronautique américain travaillait en étroite collaboration avec GE sur un plan de redressement après les retards enregistrés dans les livraisons de moteurs au premier semestre.