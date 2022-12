Boeing: achats records réalisés par United Airlines information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 13:02

(CercleFinance.com) - Boeing: achat record de 100 Dreamliners d'United

Boeing a annoncé qu'United Airlines a commandé 100 avions 787, avec une option d'achat de 100 appareils supplémentaires. Il s'agit de la plus importante commande de 787 Dreamliner de l'histoire de Boeing.



United va également acheter 100 737 MAX, en exerçant 44 options existantes et en passant 56 nouvelles commandes.



'Cette commande renforce encore notre avance et crée de nouvelles opportunités pour nos clients, nos employés et nos actionnaires en accélérant notre plan visant à connecter plus de personnes à plus d'endroits dans le monde.' a déclaré Scott Kirby, DG de United.



' Avec cet investissement dans sa future flotte, les 737 MAX et 787 aideront United à accélérer la modernisation de sa flotte et sa stratégie de croissance mondiale ', a déclaré Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes.