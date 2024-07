Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: ACG finalise une commande de trente-cinq 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que Aviation Capital Group (ACG) a finalisé une commande de 35 appareils 737 MAX (soit seize 737-8 et dix-neuf 737-10).



Cette commande porte à 82 le total des commandes d'ACG en 737 MAX, soutenant la stratégie de croissance de la compagnie et son engagement à investir dans des appareils moins gourmands en carburant.



Les modèles 737-8 et 737-10 réduisent la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20 % par rapport aux avions qu'ils remplacent, souligne d'ailleurs l'avionneur.



Ainsi, 'en moyenne, chaque 737 MAX permet d'économiser jusqu'à 4 millions de kilogrammes de CO2 par an et de réduire l'empreinte sonore de 50 %', conclut Boeing.





