Boeing: accorde 500 000$ d'aide après le séisme en Turquie

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui un don de 500 000 dollars via son Boeing Charitable Trust afin de venir en aide aux personnes touchées par le récent tremblement de terre en Turquie.



Acheminée par l'intermédiaire de la Croix-Rouge américaine, cette aide sera affectée aux efforts de soins et de secours.



'Nous sommes fiers de travailler avec des agences d'aide pour apporter rapidement un soutien à ceux qui en ont besoin', a déclaré le président international de Boeing, le Dr Brendan Nelson.



De plus, dans le cadre du programme ' Boeing Gift Match ', la société égalera les dons monétaires d'un dollar pour un dollar des employés de Boeing à destination d'organisations caritatives, une mesure qui permettra d'étendre la portée de l'aide fournie aux communautés touchées.







