Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: accord provisoire avec les syndicats information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Boeing annonce un accord provisoire avec les districts IAM 751 et W24, représentant plus de 33 000 employés.



Cet accord inclut 'la plus importante augmentation salariale générale à ce jour', selon Boeing, avec une réduction des frais médicaux, des contributions accrues à la retraite et un meilleur équilibre travail-vie personnelle.



L'accord renforce également l'engagement de Boeing envers le nord-ouest du Pacifique, où sera construit le prochain nouvel avion de la compagnie.



Pour rappel, IAM 751 et W24 font référence à des sections locales du Syndicat international des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale.





Valeurs associées BOEING CO 157,65 USD NYSE -2,78%