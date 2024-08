Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: accord pour soutenir le secteur aérien au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Boeing et le ministère fédéral de l'Aviation du Nigeria ont signé un protocole d'accord pour renforcer le secteur de l'aviation du pays.



L'accord vise à soutenir les compagnies aériennes nigérianes par des ateliers, des formations et un soutien technique.



Le ministre nigérian de l'Aviation, Festus Keyamo, a souligné que ce partenariat aidera à développer l'aviation civile au Nigeria, un marché clé pour l'Afrique.



Boeing estime que l'Afrique aura besoin de 1 170 avions au cours des 20 prochaines années, avec Boeing déjà dominant sur le marché africain.







Valeurs associées BOEING CO 170,82 USD NYSE -1,33%