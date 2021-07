Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : accord pour la formation des pilotes United Airlines information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé avoir été sélectionné par la United Aviate Academy pour fournir une suite complète d'outils de formation, de supports et de solutions numériques afin de développer et offrir une formation dès le début de carrière à la prochaine génération de pilotes d'United Airlines. Un accord de formation de cinq ans a été signé entre les deux parties. L'ensemble de formation complet fournit à United Aviate Academy les outils pour aider les cadets à maîtriser les concepts clés et les informations nécessaires pour piloter des avions en toute confiance et en toute sécurité, assure Boeing.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +2.00%