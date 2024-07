Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: accord en vue de l'acquisition de Spirit AeroSystems information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Spirit AeroSystems sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,7 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le géant américain de l'aéronautique précise qu'il va proposer 37,25 dollars pour chaque titre du fabricant d'aérostructures dans le cadre d'un échange d'actions.



A titre de comparaison, le cours de Bourse de Spirit cotait autour de 32,90 dollars vendredi soir.



Basé à Wichita (Kansas), Spirit produit de structures d'assemblage et de composants destinés aux avions, dont des fuselages, des nacelles et des composants pour les ailes.



'En réintégrant Spirit, nous allons pouvoir pleinement aligner nos systèmes de production d'appareils civils, à commencer par nos processus de gestion de la sécurité et de la qualité', a expliqué Dave Calhoun, le directeur général de Boeing.



En tenant compte de la reprise de la dette de Spirit AeroSystems, le montant de la transaction s'établit autour de 8,3 milliards de dollars.



A noter que Spirit a conclu en parallèle un accord avec Airbys en vue d'une cession de certaines activités, parmi lesquelles la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Caroline du Nord) et à Saint-Nazaire (France), des ailes et du milieu du fuselage de l'A220 à Belfast (Irlande du Nord) et à Casablanca (Maroc), et des pylônes de l'A220 à Wichita (Kansas)





Valeurs associées BOEING CO 182,05 USD NYSE -0,29%