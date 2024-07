Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: accord dans la défense avec l'ukrainien Antonov information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un protocole d'accord avec Antonov Company, un leader ukrainien dans la conception et la fabrication d'avions, pour explorer des opportunités de collaboration sur des projets de défense.



Cet accord se concentre sur la fourniture de services tels que la formation, le soutien logistique et la révision pour les systèmes aériens sans pilote utilisés par les forces armées ukrainiennes, incluant le ScanEagle.



En outre, les deux entreprises exploreront également les opportunités pour Antonov de fournir un soutien technique à Boeing dans le cadre de futurs projets pour l'industrie aérospatiale de défense.







Valeurs associées BOEING CO 178,87 USD NYSE -0,37%