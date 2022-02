Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: accord d'achat de SAF auprès d'EPIC Fuels information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir conclu un accord d'approvisionnement portant sur deux millions de gallons (7,5 millions de litres) de carburant d'aviation mélangé avec du carburant durable (SAF) auprès d'EPIC Fuels afin d'alimenter ses vols commerciaux dans les Etats de Washington et de Caroline du Sud en 2022.



Cet accord est le plus important achat de SAF annoncé par un avionneur et démontre l'engagement de Boeing à décarboner l'aviation. Il porte sur la fourniture d'un mélange à 30% de SAF et à 70% de carburant classique.



'Grâce à cet accord, nous réduirons notre empreinte carbone et disposerons de SAF pour les livraisons aux clients ainsi que pour nos propres opération', indique Sheila Remes, vice-présidente de la durabilité environnementale chez Boeing.



EPIC Fuels continuera également à fournir des mélanges personnalisés de 50/50 % à 100 % SAF pour le programme Boeing ecoDemonstrator.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.52%