Boeing : accord avec SkyNRG autour du carburant durable

(CercleFinance.com) - Boeing annonce un partenariat avec SkyNRG, spécialiste hollandais du carburant d'aviation durable (SAF), et sa branche SkyNRG Americas, pour la mise à disposition et l'utilisation de SAF à l'échelle mondiale. Boeing compte d'ailleurs investir dans le projet de production de SAF de SkyNRG Americas, projet auquel participera aussi Alaska Airlines. ' Ce partenariat est une étape importante dans notre cheminement vers la décarbonation de l'aérospatiale, tout en veillant à ce que ses avantages sociétaux et économiques soient accessibles aux personnes du monde entier', a commenté Chris Raymond, directeur de la durabilité de Boeing. Boeing, SkyNRG et SkyNRG Americas travailleront ensemble pour accélérer le développement de SAF à l'échelle mondiale, en se concentrant sur l'augmentation de la capacité de production, la sensibilisation et l'engagement des parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, y compris les compagnies aériennes, les gouvernements et les organisations environnementales.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -4.17%