Boeing: accord avec Ryanair pour des dispositifs EFB

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un accord pluriannuel avec Ryanair afin d'intégrer la solution de sac de vol électronique Jeppesen FliteDeck Pro 5.0 de Boeing dans la flotte de 737 de Ryanair.



Pour rappel, un sac de vol électronique (EFB) est un dispositif électronique de gestion de l'information qui aide les équipages à effectuer des tâches de gestion de vol plus facilement et plus efficacement avec moins de papier.



Cette technologie améliorera l'efficacité des opérations de vol de Ryanair en optimisant les itinéraires, réduisant la consommation de carburant et augmentant la sécurité au sol.



FliteDeck Pro offrira des cartes d'aéroport intelligentes et des données en temps réel pour une meilleure prise de décision, souligne Boeing.





