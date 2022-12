Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: accord avec Lufthansa Technik en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 14:09









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir attribué à Lufthansa Technik un contrat de services de soutien portant sur la future flotte de quatre avions P-8A de la Royal New Zealand Air Force (RNZAF), un modèle d'appareil de patrouille maritime dérivé du 737.



Le contrat porte sur la fourniture du Total Component Support (TCS) de Lufthansa Technik, un programme complet de services de composants pour le 737 couvrant plus de quatre cents pièces commerciales communes incluses dans la configuration du P-8A.



'Notre collaboration avec Lufthansa Technik est un excellent exemple de la façon dont l'industrie peut travailler ensemble pour résoudre les problèmes des clients et maintenir des taux de préparation élevés', a déclaré Torbjorn (Turbo) Sjogren, vice-président et directeur général de Boeing, Government Services.







