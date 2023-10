Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: accord avec l'aviation civile indonésienne (DGCA) information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec la Direction générale de l'aviation civile indonésienne (DGCA) afin d'explorer des initiatives visant à renforcer le secteur aéronautique indonésien en mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité et la durabilité des vols.



Cette signature a coïncidé avec l'inauguration du nouveau bureau permanent de Boeing à Jakarta.



'Le protocole d'accord avec la DGCA indonésienne et l'ouverture du nouveau bureau permanent de Boeing à Jakarta démontrent une fois de plus notre engagement envers l'Indonésie et nos clients tout en établissant une base solide pour la croissance future ', a déclaré Zaid Alami, directeur général national de Boeing Indonésie.





