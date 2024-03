Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: accord avec Ethiopian Airlines pour 8 avions 777-9 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - Boeing annonce un accord avec Ethiopian Airlines permettant à la compagnie aérienne d'Afrique de l'Est d'acheter huit avions de passagers 777-9 et la possibilité d'acquérir jusqu'à 12 appareils supplémentaires.



Le choix du 777-9 d'Ethiopian Airlines positionne le transporteur comme le premier client du 777X en Afrique et renforce sa commande historique de 2023 portant sur 11 avions 787 Dreamliner et 20 avions 737 MAX pour moderniser et développer sa flotte.



'Améliorant nos performances opérationnelles et notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, le 777-9 offre plus de flexibilité, une consommation de carburant et des émissions de carbone réduites', a déclaré Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines.



'Nous sommes reconnaissants envers Boeing pour son partenariat et son soutien de longue date, et nous prévoyons avec impatience de faire voler le 777-9 dans le ciel africain et au-delà', a-t-il ajouté.





