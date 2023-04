Boeing: accord avec CAE autour du P-8A Poseidon information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 16:40

(CercleFinance.com) - Boeing annonce un accord avec les équipes de CAE, spécialiste du domaine des technologies desimulationde vol et de modélisation, afin d'étendre leur collaboration autour des plateformes multimissions, au Canada, en Allemagne et en Norvège.



Ces accords doivent s'appuyer sur les capacités complémentaires de chaque partenaire afin de fournir des solutions de formation supérieures, techniques et rentables pour le programme P-8A Poseidon.



Concrètement, 'ces accords visent à faire progresser la préparation aux missions des clients de la défense exploitant des avions Boeing P-8',résume Torbjorn Sjogren, vice-président et directeur général de Boeing, Government Services.



'En travaillant ensemble, Boeing et CAE peuvent offrir une formation des pilotes et des équipages basée sur les résultats, une formation au sol sur la maintenance, un soutien en service et une formation des instructeurs au besoin.'