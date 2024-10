Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: a reçu une nouvelle commande de SkyCargo information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Boeing et Emirates SkyCargo ont annoncé une commande de cinq autres avions après leur achat précédent de cinq 777 Freight.



La dernière commande, qui a été finalisée en septembre porte le carnet de commandes d'Emirates à 249 gros-porteurs Boeing, dont 14 777 Freighter.



Emirates SkyCargo prévoit d'exploiter 21 777 avions-cargos dans les années à venir, soit près du double de sa flotte actuelle de 11 avions-cargos.



' Nous sommes fiers de soutenir la croissance d'Emirates SkyCargo, qui s'appuie sur les performances et la polyvalence de notre 777 Freighter pour connecter davantage le monde. ' a déclaré Stephanie Pope, présidente et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes.





