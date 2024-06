Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: a livré le 10ème Boeing 737 MAX à Arajet information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 08:13









(CercleFinance.com) - Le 10ème Boeing 737 MAX d'Arajet est arrivé à Saint-Domingue, en République dominicaine.



Cette livraison du 737-8 soutient la stratégie de croissance d'Arajet à travers le continent américain, alors que la compagnie aérienne prévoit de plus que doubler ses liaisons au cours des prochaines années.



' Ce dixième avion augmentera le nombre de connexions que nous établissons avec le continent. Nous réaffirmons notre engagement à démocratiser le ciel et à pouvoir relier tous nos pays aux prix les plus bas possibles ', a déclaré Victor Pacheco Méndez, DG et fondateur d'Arajet.



Depuis son lancement en 2022, Arajet a élargi sa flotte entièrement composée de 737 MAX pour desservir 23 destinations dans 16 pays, dont le Canada, le Mexique et l'Argentine. Les performances d'Arajet lui ont valu d'être reconnue comme la startup aérienne de l'année lors du Sommet mondial de l'aviation en 2023.



Avec des avions 737-8 pouvant parcourir jusqu'à 3 500 milles marins, la compagnie aérienne exploite certaines des routes les plus longues de la région, reliant efficacement les Caraïbes à l'Amérique du Nord et du Sud.



'En livrant le 10ème 737-8 dans sa flotte, Arajet franchit une étape importante alors que la compagnie aérienne relie davantage la République dominicaine au reste des Amériques.' a déclaré Mike Wilson, vice-président des ventes commerciales de Boeing pour l'Amérique latine et les Caraïbes.







Valeurs associées BOEING CO 185.47 USD NYSE -2.45%