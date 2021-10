Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : a livré 86 appareils commerciaux au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La société Boeing a détaillé aujourd'hui les chiffres de livraisons de ses programmes commerciaux et de défense au titre du 3e trimestre 2021. L'avionneur a livré 85 appareils commerciaux au 3e trimestre, soit soixante-six appareils 737, deux 747, onze 767 et six 777. Du côté de son programme Defense, Space & Security, Boeing a livré quinze appareils AH-64 Apache (4 nouveaux et 11 reconditionnés), sept CH-47 Chinook (6 neufs et 1 rénové), trois F-15, quatre F/A-18, trois KC-46 Tanker et cinq P-8. 'Nous allons continuer à prendre le temps nécessaire pour assurer les plus hauts niveaux de qualité. Bien que ces efforts continuent d'avoir un impact sur les livraisons, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la bonne approche afin d'assurer la stabilité et la qualité initiale dans toutes nos opérations', a indiqué l'avionneur.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.22%