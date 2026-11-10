Boeing a livré 524 avions sur dix mois (+6,29 % sur un an)

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 524 avions commerciaux sur les dix premiers mois de l'année, soit une hausse de 6,29 % sur un an, a-t-il annoncé mardi.

Sur le seul mois d'octobre, l'avionneur a livré 49 appareils dont 32 exemplaires du monocouloir 737 MAX, son avion le plus vendu. Il y a un an, il avait livré 53 avions au total, dont 39 exemplaires du 737 MAX.

Les compagnies américaines Southwest Airlines et United Airlines ont été les mieux loties en 737 MAX, en réceptionnant respectivement neuf et huit exemplaires.

Boeing a également livré en octobre onze 787 Dreamliner, deux 777 en version cargo, trois 767 et un 737 NG.

Depuis le début de l'année, le géant originaire de Seattle (nord-ouest) a livré 395 exemplaires du 737 MAX.

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre le 27 octobre, le PDG Kelly Ortberg avait précisé que le rythme de production de 52 exemplaires du 737 MAX par mois ne serait pas atteint avant le second semestre 2027.

Il l'avait justifié par un manque d'ailes, qui ne permettait pas de "stabiliser" correctement la cadence actuelle de 47 exemplaires.

En conséquence, les livraisons de ce best-seller devraient se situer "un peu en dessous de la cible de 500" exemplaires en 2026.

Dans ce contexte, la présidente de Boeing Aviation Commerciale (BCA) a annoncé lundi la suppression d'environ 5 % des postes de cette branche qui employait, à fin 2025, près de 51.000 personnes.

Par ailleurs, Boeing a annoncé mercredi avoir reçu en octobre des commandes portant sur 165 appareils (identique en brut et en net d'annulations et de conversions), dont 140 exemplaires du 737 MAX pour le loueur irlandais Avolon.

Quinze 787 Dreamliner ont également trouvé preneurs en octobre.

Depuis le début de l'année, il a engrangé 828 commandes brutes et 851 commandes nettes d'annulations et conversions diverses. Un an plus tôt, il avait reçu 847 commandes nettes sur les dix premiers mois.

A fin octobre 2026, le carnet de commandes cumulait 6.979 avions commerciaux, soit l'équivalent de plus de 612 milliards de dollars. La famille du 737 cumulait, à elle seule, 4.654 appareils en commande.