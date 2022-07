Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: a livré 121 appareils commerciaux au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré un total de 121 appareils commerciaux au cours du 2e trimestre (103 modèles 737, 2 modèles 747, 7 modèles 767 et 9 modèles 777).

Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré un total de 216 appareils.



Au 2e trimestre, sur plan militaire, Boeing a vendu: 6 AH-64 Apache neufs et 13 modèles rénovés, 5 CH-47 Chinook et 1 rénové, 4 avions F-15, 4 F/A-18, 4 KC-46 et 3 P-8.





