Boeing a finalisé une commande record de United Airlines

(AOF) - United Airlines a annoncé ce mardi une commande géante de 100 Boeing 787 assortie d'une option sur 100 appareils supplémentaires 737 MAX. Selon le Wall Street Journal, la commande représente un montant de 30 milliards de dollars au prix catalogue. Les commandes actuelles d'avions Boeing de cette compagnie aérienne ont dépassé les 530, dont plus de 430 avions 737 MAX.

" Grâce à cet investissement dans sa future flotte, les 737 MAX et 787 aideront United à accélérer la modernisation de sa flotte et sa stratégie de croissance mondiale ", a déclaré Stan Deal , président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes.