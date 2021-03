Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : 777 Partners passe une commande de 24 appareils 737 Cercle Finance • 12/03/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé vendredi une commande de 24 avions 737-8 de la part de la société d'investissement américaine 777 Partners, une nouvelle rassurante pour le groupe aéronautique américain après de longs mois marqués par des annulations de contrats. Sur la base des prix catalogue actuels, les appareils affichent une valeur de 2,5 milliards de dollars (environ 2,1 milliards d'euros). 777 Partners, qui compte louer les avions, a assorti sa commande d'une option sur 60 appareils supplémentaires, ce qui pourrait porter le montant total de l'accord à près de neuf milliards de dollars. Les moyen-courriers 737-8 peuvent parcourir une distance de 3.550 miles (6500 km), soit 600 miles de plus que leur version antérieure, tout en consommant 16% de kérosène en moins.

