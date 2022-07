Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: 777 Partners commande 66 737 MAX de plus information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:43









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi que 777 Partners lui avait passé une commande portant sur 66 exemplaires supplémentaires du 737 MAX, dont une commande ferme concernant 30 appareils 737-8-200.



Dans un communiqué, l'avionneur américain précise qu'il s'agit de la cinquième commande émanant de la société d'investissements alternatifs basée à Miami et fondée en 2015.



Avec ses 134 737 MAX commandés, 777 Partners prévoit de soutenir le lancement de plusieurs compagnies à bas coûts dans le monde, notamment au Canada et en Australie.



Toujours à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), Boeing a également annoncé que le loueur irlandais AerCap lui avait commandé cinq 787 Dreamliner de plus.



Avec 125 787 Dreamliners en sa possession, AerCap est désormais le premier client de l'appareil.





