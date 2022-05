Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: 35 appareils livrés en avril information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir livré 35 appareils au mois d'avril, contre 41 en mars, dans un contexte économique marqué par des difficultés d'approvisionnement et des rallongements dans les délais de livraisons.



Sur son site Internet, le groupe d'aéronautique note que le transporteur à bas coûts irlandais Ryanair a réceptionné à lui seul cinq appareils 737 MAX le mois dernier.



Les prises de commandes se sont élevées à 46 unités, contre 53 en mars.



Depuis le début de l'année, les livraisons de l'avionneur américain totalisent 130 appareils, ce qui le place à la traîne par rapport à son concurrent européen Airbus, qui a livré 190 avions sur la période janvier-avril.



A la Bourse de New York, le titre Boeing progressait malgré tout de 2,8% mercredi matin, bénéficiant d'un mouvement de rachats à bon compte après avoir perdu plus de 31% depuis le début de l'année.





