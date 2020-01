Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : 2019, zone de turbulences pour l'avionneur américain Cercle Finance • 29/01/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - C'était attendu avec les problèmes du 737 MAX, c'est confirmé : Boeing a passé un T4 2019 compliqué, comme l'a été, du reste et pour la même raison, l'année 2019. Ainsi, le géant américain de l'aviation publie ce mercredi une perte par action, en données non-GAAP, de -2,33 dollars. Douloureux, lorsque l'on compare cette 'performance' avec le BPA (positif, lui) de la même période en 2018, qui s'élevait à 5,48 dollars. Inquiétant, même, lorsque l'on se rend compte que les analystes visaient en moyenne un BPA de 1,28 dollar ! De même, sur la période, les revenus ont largement chuté, passant de 28,3 à 17,9 milliards de dollars. Bilan de cette année 2019 à oublier pour l'avionneur en termes comptables ? Des revenus à 76,6 milliards de dollars, en retrait par rapport aux 101,1 milliards de l'exercice précédent, et une perte par action de -3,47 dollars, à comparer à un bénéfice par action de 16,01 dollars en 2018. Surtout, le résultat net est négatif, à -636 millions de dollars. Et ce, pour la première fois depuis... 1997.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.51%