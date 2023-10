Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: 1er vol de l'AH-64E Apache amélioré information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - La dernière version de l'AH-64E Apache a volé avec succès avec une suite de fonctionnalités améliorées Le modèle E Apache est la prochaine configuration du premier hélicoptère d'attaque.



La V6.5, décernée par le ministère américain de la Défense comprend des mises à jour logicielles améliorant les capacités et améliorant l'interface pilote.



'Ces améliorations permettront au modèle Apache E-model d'atteindre un niveau supérieur en termes de capacités, garantissant ainsi aux Apaches de continuer à dominer les futurs champs de bataille.' a déclaré Christina Upah, vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque et directrice principale du site Boeing Mesa.





