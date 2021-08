Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : 1er ravitaillement en vol du KC-46 destiné au Japon information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que le premier KC-46A destiné à la force aérienne japonaise d'autodéfense (la JASDF) a effectué son premier ravitaillement en vol dans le ciel de l'État de Washington avant de recevoir, à son tour, un plein de carburant en plein vol. 'Le ravitaillement en carburant avec le premier KC-46A japonais est une étape importante pour la Force aérienne d'autodéfense japonaise', a commenté Jamie Burgess, responsable du programme KC-46 chez Boeing. Premier client non-américain du KC-46 de Boeing, le Japon devrait recevoir son premier appareil dans les prochains mois tandis que le second est toujours en cours de production, indique l'avionneur.

