Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: 15 nouveaux KC-46A Pegasus pour l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir remporté un contrat pour construire 15 avions-ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires destinés à l'armée de l'air américaine, un contrat d'une valeur de 2,3 milliards de dollars.



'153 ravitailleurs aériens multi-missions KC-46A sont maintenant sous contrat à l'échelle mondiale, offrant des avantages capacitaires avancés à la force interarmées et aux alliés', souligne le constructeur aéronautique.



'Qu'il s'agisse de ravitaillement en vol, de transport de fret et de passagers, de soutien à l'évacuation aéromédicale ou de connectivité des données à la périphérie tactique, le KC-46A Pegasus a déjà été qualifié de 'game changer',' poursuit-il.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.41%